Youtube fenomeni Enes Batur, Cem Yılmaz'ın Arif V 216'sını gerçekten geride bıraktı mı?

Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan ve Türkiye'nin en ünlü "Youtuber"ları arasında sayılan Enes Batur'un "Hayal mi, Gerçek mi?" filminin, Cem Yılmaz'ın "Arif V 216"sını geride bıraktığına dönük haberler, kültür - sanat dünyasında tartışmalara neden oldu.

Çok sayıda mecrada yer verilen haberde, Batur'un hayatının konu edildiği "Hayal mi Gerçek mi?" filminin ilk hafta 453 bin kişi tarafından izlendiği belirtildi. Aynı hafta Arif V 216'ya gidenlerin sayısı ise 432 bin olarak aktarıldı. İlgili veri, Box Office Türkiye'ye dayandırıldı.

Ancak söz konusu "karşılaştırma" haberlerinde, Arif V 216'nın ilk haftasında gösterdiği performansa yer verilmedi.

Enes Batur, Cem Yılmaz'ı gerçekten geride bıraktı mı? Box Office verileri ne diyor?

"Youtuber Enes Batur, Cem Yılmaz'ın Arif V 216'sını geride bıraktı" yorumuna dayanak olarak gösterilen Box Office Türkiye verilerine göre Arif V 216, ilk haftasında 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlendi. Enes Batur'un "Hayal mi, Gerçek mi?" filminin ilk haftasında ulaştığı kişi sayısı ise 454 bin 373 olarak belirlendi.

Arif V 216'nın üç haftalık performansının 3.7 milyon izleyici, 48.6 milyon lira hasılat olduğu yine Box Office Türkiye'nin verilerinde yer alıyor.