Yorum: Tedbirli olmak zaaf değildir



Şimdi teröristler mi kazanmış oldu? Yaydıkları korku ve güvensizlikle bizi esir mi aldılar? Hannover'de yapılacak olan sembolik değeri yüksek bir karşılaşmanın son anda iptal edilmesi, başları dik şekilde stadyuma gelen başbakan ve bakanların geri dönmeleri aşağılanmanın işareti mi olacaktı?

Futbolseverler dışındaki bir çok kişi de Hollanda ile Alman milli takımları arasındaki özel karşılaşmanın iptal edilmesine gerek olup olmadığını bilmek istiyor. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere gerekli olduğunu söyledi ama somut bir neden göstermek yerine kamuoyundan güven avansı istedi. Güvensizlik yaratmak istemediğini ama aynı zamanda araştırmaları da tehlikeye sokmaktan çekindiğini söyledi. Sıcak ipuçlarının değerlendirildiği bir aşamada gerçek iptal nedeninin açıklanması incelemeleri tehlikeye sokabilirdi.

Kararlı duruş

Maçın iptal edilmesi için yeterli neden olduğu söyleniyor. Akşam saatlerinde artan ipuçları karşısında maçın iptal edilmesi kaçınılmazdı. İçişleri bakanının söyledikleri bana inandırıcı geldi. Ancak içişlerli bakanı ve güvenlikten sorumlu olanların fısıltı gazetesine, yalan haberlere kandıklarını ya da yanıldıklarını söyleyenler de çıkacaktır. Nitekim Alsdorf kasabasında da halktan gelen ihbarlar üzerine yedi kişi gözaltına alınmış ve bütün gün emniyetin son derece tehlikeli kişileri ele geçirdiği havası estirilmişti. Ne var ki on saat sonra göz altına alınanlar salıverilmişti.

Sonradan haklı çıkmak kolaydır. Ama kuşku ortamında dikkatli olmaya öncelik verilmelidir. Tıpkı enine boyuna düşündükten sonra Hannover'deki karşılaşmanın iptal edilmesi gibi. Maçı iptal ettirmek içişleri bakanı için de kolay olmadı. Binlerce kişinin güvenliğinden o sorumluydu. Can güvenliği sembolik anlamı büyük organizasyonlardan önemlidir. Ya stadyumda bomba patlasaydı?

İhtiyat ricat değildir

Maçın oynanmaması hayra da vesile oldu. Polisin duruma tamamen hakim olduğu görüldü. Kaos ve paniğe fırsat vermeden seyirciler stattan çıkarılıp evlerine yollandı. Her şeyin gerektiği gibi olması rahatlatıcı etki yaptı. Çünkü maç akşamı alınan önlemler terör tehlikesi karşısındaki son polis müdahalesi olmayacaktır. Daha uzun bir müddet terör tehlikesiyle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Dikkat ve temkinle davranmaya mecburuz. Böylece korkmak yerine gücümüzü göstermiş oluruz.