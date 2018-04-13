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Yönetiminde Berat Albayrak'ın kardeşi var; Doğan Grubu, D&R'ı Turkuvaz Medya'ya satıyor!

Ön protokol imzalandı; D&R 440 milyon liraya satılacak

Soldan sağa: Meltem Demirören, Emine Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Serhat Albayrak, Aydın Doğan

13 Nisan 2018 12:47

Doğan Holding, kitap, CD perakende zincir mağazası D&R'ın satışı için Turkuvaz Kitap TK Kitap ve Kırtasiye ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada iki şirket arasında ön protokolün imzalandığı, 2017 itibarıyla 30 ilde 157 mağazası bulunan D&R'ın, 440 milyon liraya satılacağı ifade edildi. 

Turkuvaz Kitap TK Kitap ve Kırtasiye, Turkuvaz Medya Grubu'nun çatısı altında faaliyet yürütüyor.

Bünyesinde Sabah ve Takvim gazeteleri ile ATV, A Haber gibi televizyon kanallarını da bulunduran grubun yönetim kurulu başkanlığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ömer Faruk Kalyoncu yürütüyor. Grubun yönetim kurulu başkanvekili ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak.

Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesinde bulunan markaların tamamı şöyle:

Sabah, Takvim, Fotomaç, Daily Sabah, Yeni Asır, Fikriyat, Sabah Avrupa, Sabah USA, Sabah Sarı Sayfalar, Yeniasirilan.com, ATV, A2, A Haber, A Haber Radyo, A Spor, A Spor Radyo, A News, ATV Avrupa, Minika, Minika Çocuk, Minika Go, Teknokulis, Aktüel, Bebeğim, China Today, Cosmopolitan, Cosmopolitan Bride, Esquire, Forbes, Bazaar, Home, Home Beautiful, Lacivert, Otohaber, Para, Sofra, Şamdan, Turkuvaz Matbaacılık, Turkuvaz Dağıtım Pazarlama, Turkucaz Mobil Medya, Abone Turkuvaz, Turkuvaz Radyoları, Turkuvaz Kitap TK Kitap ve Kırtasiye.

Doğan Medya Grubu, Demirören'e satılmıştı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu geçen günlerde 1.1 milyar dolara Erdoğan Demirören'e satmıştı.

 

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