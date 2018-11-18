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Yolcu otobüsü refüje çarptı: 21 yaralı

Onur Can BULAT/NİĞDE, (DHA)- ADANA’nın Pozantı ilçesinden Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptı, 20 yolcu ve şoför yaralandı

18 Kasım 2018 03:08

Onur Can BULAT/NİĞDE, (DHA)- ADANA’nın Pozantı ilçesinden Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptı, 20 yolcu ve şoför yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Kırkgeçit bölgesinde meydana geldi. Pozantı’dan ilçesinde Ankara istikametine giden Nail Güzel (55) yönetimindeki 01 KG 039 plakalı  AS Adana firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan 20’si ve otobüs şoförü Nail Güzel yaralandı. Bölgeye, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesi ile Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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