Yolcu otobüsü meyve bahçesine girdi: 6 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki ayva ve şeftali bahçesine girdi. Kazada sürücü ve 5 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, D-650 Karayolu Oruçlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Müslüm Uzunarslan (45) yönetimindeki 34 UDR 62 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan ayva ve şeftali bahçesine girdi. İçerisinde 26 yolcunun bulunduğu otobüs, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, otobüs sürücüsü Müslüm Uzunarslan ile yolcular Gülten Sağık, Şahin Akpınar, Hüseyin Korkmaz, Durmuş Kılınç ve Murat Serhoş yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Sürücü Müslüm Uzunarslan, direksiyon başında rahatsızlanması sonucu hâkimiyeti kaybettiğini ileri sürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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