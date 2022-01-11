Cipini yol kenarındaki köpeğin üzerine sürdü, ezip kaçtı!

İstanbul, Başakşehir'de, bir kişi yol kenarındaki bir köpeği cipiyle ezip, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesinde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site sakinleri yaklaşık 7 aydır besledikleri köpeği sitenin önünde yerde yatar halde buldu. Köpeğin yanına giden vatandaşlar, öldüğünü anladı. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelendikten sonra olay ortaya çıktı.

Görüntülerde bir kişinin yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip, kaçtığı ortaya çıktı. Site sakinlerinin şikâyeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayıtları inceleyen polisler, köpeği ezen kişiyi tespit ederek, polis merkezine götürdü. Sürücünün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yaşananlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşananları anlatan Seda Gökmen, "Küçüklüğünden beri besleme yaptığımız bir yavrumuzdu. Gece beslemesine gittiğimizde kanlar içinde yattığını gördük. Veterinere götürmek istedik ancak ölmüştü. Polise giderek şikâyetçi olduk. Daha sonra güvenlik kamerası görüntüleri alındı. Bir caninin bile isteye köpeğin üzerinden geçtiğini gördük. Şikâyette bulunduk. İfadesi alınmak üzere polis merkezinde" dedi.