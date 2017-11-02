'Yol Arkadaşım'a Mersin'de yoğun ilgi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'e gelen İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, \'Yol Arkadaşım\' filminin galasında hayranları ile buluştu.

Bir alışveriş merkezinde yoğun ilgi gören gala öncesi İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rol aldığı filmin senaryosunu da yazan İbrahim Büyükak, izleyicilerin çok güzel bir 100 dakika geçireceğini söyledi. Büyükak, \'\'Geldiğimiz gibi tantuniyi de yedik. Mide tamamen tantuni. Mersin\'i sonuna kadar sindirdim içime, o kadar yani. İnşallah tantuniyi filmde eriteceğiz, seyirciyle birlikte güle güle. Çok güzel bir şehir. Çok güzel bir ilgiyle karşılandık. Harika bir enerjisi var. Filmimizi de aynı coşkuyla izleyeceğiz ve herkes çok eğlenecek\'\' dedi.

Umut dolu bir film yaptıklarını ifade eden Oğuzhan Koç ise \'\'Mersin\'in enerjisi çok güzel. Buraya en son 8-9 yıl önce geldiğimizde de muhteşem karşılanmıştık, bugün de öyle. Asıl tepkiyi, filmi izledikten sonra verecekler. Ne tepki geleceğini merak ediyoruz. Sevecekler mi, ne kadar gülecekler, nereye gülecekler? O yüzden çok heyecanlıyız. İnsanların bu filmden çok eğlenerek, umut dolu çıkacaklarına eminiz. Her çıkandan da bu yorumu duyuyoruz. Umarım herkes beğenir\'\' diye konuştu.

Ardından hayranları ile buluşan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, esprileri ile izleyicileri güldürdü. Büyükak ve Koç, daha sonra da sinema salonuna giderek izleyicilerle filmi izledi.



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