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YÖK, İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimini kazanan Raşit Tükel'i ikinci sıradan aday gösterdi

Raşit Tükel, 1202 oy alarak rektörlük seçimini kazanmıştı

20 Mart 2015 20:02

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) beş kamu üniversitesinde yapılan rektörlük seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı aday öneri listelerini belirledi.

YÖK, İstanbul Üniversitesi’nde 1202 oy alarak ilk sırada yer alan İÜ Demokratik Üniversite Girişimi’nin adayı Raşit Tükel’e ikinci sırada yer verdi.

Üniversite seçimlerinde 908 oy alan Prof. Dr. Mahmut Ak ilk sırada, 382 oy alan Prof. Dr. Harun Cansız ise üçüncü sırada yer aldı.

Rektör, Erdoğan’ın üç isim arasında yapacağı atamayla belirlenecek.

12 Mart’ta gerçekleşen ve 2 bin 537 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde Prof.Dr. Raşit Tükel 1202 oyla birinci, Prof. Dr. Mahmut Ak 908 oyla ikinci, Prof. Dr. Harun Cansız 382 oyla üçüncü, Prof. Dr. Faruk Erzengin 18 oyla dördüncü, Prof. Dr. Recep Seymen 17 oyla beşinci olmuştu.

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