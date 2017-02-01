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Sağlık

Yoğun Bakım Derneği: Sorun istismar; yatakları siyasetçiler kapatıyor!

"Özel ücret farkı istenmemesi gereken yoğun bakım hizmetlerinden fark isteniyor"

01 Şubat 2017 12:34

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki yatakların yetersiz olduğuna ilişkin tartışmaların ardından yoğun bakım uzmanları, sorunun yatak sayısında değil, ünitelerin olumsuz kullanımı, uzman yetersizliği ve yatak dağılımındaki dengesizlikten kaynaklandığını açıkladı. Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, "Bu istismar, siyasetçi ve bürokratlardan hastane sahip veya yöneticilerine kadar çeşitli kademelerde yaşanıyor" dedi. 

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, yoğun bakım ünitelerinde yatak kalmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın "Öyle bir durum yok. Yoğun bakım ünitelerinde yatak sayımız yeterli. yatakların uygunsuz kullanımıyla karşı karşıyayız" ifadeleri yeni bir tartışma açtı.

Ücret farkı

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, yoğun bakım yatakları ile ilgili sorunların altında yatan nedenleri irdeledi ve özetle şu tespitlerde bulundu:

"Yataklar istismar ediliyor"

Yoğun bakım yataklarına, yoğun bakım endikasyonu olmayan hastalar çeşitli nedenlerle yatırılıyor. Bu istismar, siyasetçi ve bürokratlardan hastane sahip veya yöneticilerine kadar çeşitli kademelerde yaşanıyor.

"Yatakları amaca uygun kullanılmıyor"

Doluluk oranları yüksek olan yataklara, uygun hastaların yatışları yapılmıyor veya geç yatırılıyor.

"Uzmanlar yetersiz"

“Tam zamanlı yoğun bakım uzmanları” tarafından yönetilmeleri gereken yoğun bakım ünitelerinde, uzman sayısının yetersizliği nedeniyle oluşan açık, anadal hekimleri tarafından “kısmi zamanlı” çalıştırılarak kapatılıyor.

"Yoğun bakım, bağımsız olmalı"

Gelişmiş ülkelerde, yoğun bakım uzmanlığı tam zamanlı yürütülen, zaman alıcı ve zor bir alan iken, Türkiye’de bağımsız bir dal olamıyor; bazı yoğun bakım uzmanları yoğun bakım ünitelerinde çalıştırılmıyor.

"Yatak sayısı dengesiz"

Toplam 31 bin yatağın yüzde 43’ü özel hastanelerdeyken yüzde 40’ı devlet hastanelerinde, yüzde 17’si ise üniversite hastanelerinde bulunuyor. Özel ücret farkı istenmemesi gereken yoğun bakım hizmetlerinden fark isteniyor. Masrafı çok olan hastalar, devlet ve üniversite hastanelerinde aşırı yığılma sorunu yaşıyor.

Öneriler

Dernek, tüm bu sorunlar karşısında öncelikle hastanelerde yoğun bakım üniteleri tek çatı altında toplanmasını isterken, yoğun bakımın anadal olup, bakım uzmanlarının tam zamanlı çalışmaları sağlandığı takdirde sorunun büyük bölümünün çözüleceğini söylüyor.

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