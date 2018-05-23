yirmi7'den yeni single: Papatya

İSTANBUL, (DHA)- \'MUHTEMEL Aşk\' adlı parça ile herkesin sevgisini kazanan Okan Şarlı\'nın solistliğini üstlendiği \'yirmi7\' grubu yepyeni şarkısı \'Papatya\' ile hayranlarıyla buluştu.

Dünyanın en büyük sanat ve müzik festivali olarak adlandırılan \'Burning Man\'de konser veren ve ödül alan ilk Türk müzik grubu olan \'yirmi7\', ismini 27 yaşında hayatlarını kaybeden efsanevi rock yıldızları Jimi Hendrix, Jim Morrisson, Janis Joplin, Kurt Cobain\'in alıyor.

\"BASİT AMA MÜKEMMELLİĞİN SİMGESİ\"

Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren grup, \'Papatya\' şarkısına, Devrin Usta yönetmenliğinde Şile ve Ümraniye film platolarında bahar esintileri içeren bir klip çekti. Müzik hayatını uzun yıllar Amerika’da sürdüren Okan Şarlı, Papatya\'nın çıkış hikayesini şöyle anlattı:

\"Papatya, saf, masum bir sevgiyi ifade eder. Basit fakat mükemmel olabilmenin simgesi gibi. Üstelik anavatanı bizim topraklarımız. Bu duygular içinde hepimizi heyecanlandıran bir şarkı oldu. Umarım dinleyen herkesi de aynı şekilde etkiler.\"

YİRMİ 7 HAKKINDA

Yirmi7 (Twenty7) 2007 yılında, Okan Şarlı tarafından Los Angeles\'ta kurulmuş ilk Türk Rock grubu. Grup, Okan Şarlı\'nın yazıp bestelediği İngilizce ve Türkçe şarkılar ile başta Los Angeles olmak üzere New York, San Francisco, Boston, Chicago, Seattle, Philedelpia, Orlando, Miami ve Dallas 100\'den fazla konser vermeyi başaran ilk Türk müzik grubu oldu. 2016 Pantene Altın Kelebek müzik ödüllerinde yılın \'En İyi Grubu ve Yılın En İyi Şarkısı\' dallarında 2 kategoride katılarak aday gösterildi. Grup, İstanbul Boğaziçi Radyosu ‘Radyo Boğaziçi’ tarafından \'Yılın Şarkısı\' ödülünü aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu geleneksel müzik ödüllerinde yılın \'En İyi Grubu\' seçilerek İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi 6. Medya ödüllerinde yılın grubu ödülünü aldı.

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