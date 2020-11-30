Yine kadın cinayeti; para verdiği arkadaşına eski eşini öldürttü!

Sultanbeyli’de Lale Bayram'ın; eski eşi Yasin A. ve 8 bin 500 lira ödediği arkadaşı tarafından iple boğulduğu, sonra intihar süsü vermek için bileklerinin kesildiği ortaya çıktı.

İstanbul Sultanbeyli'de evinin banyosunda ölü bulunan Lale Bayram'ın bir süre önce boşandığı eşi Yasin A. ile arasında onlarca adli olayın yaşandığı belirlenmişti. Yasin A. mahalle arkadaşı Servet K. ile birlikte Silivri'de gözaltına alındı. Yasin A.'nın eşini öldürmesi karşılığında Servet K.'ye 8 bin 500 lira verdiği belirlendi.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; soruşturmada, Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaptığı görüntüsü tespit edildi. Görüntülerde Bayram'ın hızlı bir şeklide alışveriş yaptıktan sonra aldıklarının parasını ödeyip dışarı çıktığı, ardından Yasin A. ve Servet K.'nin beyaz bir otomobille genç kadının evine gittiği görüldü. Savcılıkta ifade veren Yasin A., olaydan birkaç gün önce 1.5 yıldır arkadaşı olan Servet K.'nin kendisine "Sen erkek misin? Sen burada çocuk bak, eşin başka erkeklerle yatıp kalksın" dediğini, kendisinin ne yapacağını sorduğunda ise arkadaşının 8 bin 500 lira vermesi karşılığında eşini öldürebileceğini söylediğini anlattı.

Teklifi kabul ettiğini belirten Yasin A., araç kiralayıp eski eşinin evine gittiklerini, Servet K.'nin yanında getirdiği iple eşini boğduğunu ardından da olaya intihar süsü vermek için jiletle bileklerini kestiğini söyledi. Servet K. ise borcunu ödemek için buluştuğu Yasin A.'nın kendisini eski eşinin evine götürdüğünü, lavaboya gittiği sırada Yasin A.'nın Bayram'ı öldürdüğünü ileri sürdü. İki zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.