Yılmaz Vural çileden çıktı; oyuncusunun boğazına yapıştı!

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor ile Samsunspor, Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

TFF 1. Lig'de 30 haftada topladığı 34 puanla 15. sırada bulunan Samsunspor, 31 puanı bulunan Eskişehirspor karşısında ilk yarıyı 4-0 geride kapadı.

Samsunspor, 30. dakikada Çağrı Ortakaya'nın Hürriyet Güçer'e yaptığı sert müdahalesi sonrasında 10 kişi kalırken maça Yılmaz Vural damga vurdu.

Mücadelede ilk yarının sonları oynanırken yaşanan pozisyon sonrasında iki takım oyuncuları bir anda gerildi. Eskişehirspor'da Semih Güler, pozisyondan sonra sarı kart görse de sakinleşemedi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bu anlarda sahaya girerek oyuncusunun yanına koştu. Semih Güler'i sakinleştirmek isteyen Yılmaz Vural, oyuncusunun boğazına sarıldı. Yılmaz Vural'ın bu anları, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

İşte o dakikalardan bir görüntü;

