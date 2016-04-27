Yılmaz Özdil'den "Laiklik yeni anayasada olmamalıdır" diyen TBMM Başkanı'na: G.tün yiyorsa dene!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, “Laiklik yeni anayasada olmamalıdır" sözleriyle tartışma yaratan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’a “Lafı hiç eğip bükmeden. Samimi cevap vermek lazım artık. G.tün yiyorsa dene” dedi.

Özdil’in bugün (27 Nisan 2016) yayımlanan “Laik” başlıklı yazısı şöyle:

Milli Nizam Partisi’nin kurucu ekibindeydi. Anayasa Mahkemesi tarafından “laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu için” kapatıldılar.

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Milli Selamet Partisi’ne geçti. Amblemleri anahtardı, anahtarın dişlerinde Arapça “Allah” yazıyordu, dini siyasete alet etmenin böylesi görülmemişti, kapatılma ihtarı gelince yeniden çizdirdiler.

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Refah Partisi’ne geçti. Anayasa Mahkemesi tarafından “laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu için” kapatıldılar.

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Fazilet Partisi’ne geçti. Anayasa Mahkemesi tarafından “laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu için” kapatıldılar.

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Akp’ye geçmedi.

Anayasa Mahkemesi, Akp’nin “laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu”nu tescil edince… Akp’ye geçti.

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Ve, takvimde başka gün kalmamış gibi, tam o güne denk getirdi, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıldönümünde konuştu, “yeni anayasada laiklik olmamalı” dedi.

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Ömrü boyunca karşıdevrimci oldu.

Daima laiklik karşıtı oldu.

Hep anayasaya aykırı oldu.

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Dolayısıyla…

Bu şekilde konuşmasına hayret etmemeli. Sanki ilk defa duyuyormuş gibi, bu şekilde konuşmasına hayret edenlere hayret etmeli.

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Bunların gerçek yüzünün bu olduğunu, asıl hedeflerinin bu olduğunu bilmiyormuş gibi, sanki ilk defa fark ediyormuş gibi şaşanlara şaşmalı.

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Gizlemedi, saklamadı.

Dün de böyleydi.

Bugün de aynı.

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Lafı hiç eğip bükmeden, samimi şekilde diyor ki, Atatürk devrimlerine karşıyım, vakti geldi artık, rejimi değiştirmek istiyorum.

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Lafı hiç eğip bükmeden…

Samimi cevap vermek lazım artık.

Götün yiyorsa dene.