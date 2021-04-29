Yılın ilk çeyreğinde rekor kâr açıklayan Ford, çip krizi nedeniyle üretimi yarı yarıya düşürecek

Otomotiv üreticisi Ford, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3.26 milyar dolar net kâr elde ettiğini açıkladı. Ancak çip krizi nedeniyle mevcut çeyrekte üretimini yarı yarıya azaltabileceğini söyledi.

Ford’un Finans Direktörü John Lawler, ikinci çeyrekte çip kıtlığının en düşük seviyede olması gerektiğini, ancak muhtemelen önümüzdeki yıla kadar bu sıkıntının belirli oranlarda süreceğini söyledi. Çip tedarikinde yaşanan bu sıkıntının yılın ikinci yarıda düzelecek olmasına rağmen Ford, üretim planlarının normalin yüzde 10 altında olacağını belirtti.

Şirket, üretim adedini önceki tahmin olan 200 binden 400 bine çıkarttı. Ancak yıl içinde 1.1 milyon araçlık fabrika üretimini kaybetmeyi bekliyor. Ancak şu ana kadar bu sıkıntılı süreç talebin yüksek olmasından dolayı daha büyük kazançlar getirdi.

Autoblog’ta yer alan habere göre, Ford ayrıca, kriz nedeniyle bazı bilgisayarları olmayan yaklaşık 22 bin araç ürettiğini ve çipler mevcut olduğunda onların üretiminin tamamlanacağını söyledi.

Lawler, elde edilen büyük kârı Ford'un şirketi daha zayıf hale getirmek için yıllardır sürdürdüğü yeniden yapılanmanın yanı sıra, dar envanterler nedeniyle araçlarının fiyatlarının yükselmesine bağladı.

Ford şimdi, tüm yıl vergi öncesi gelirinin, çip kıtlığı nedeniyle 2,5 milyar dolarlık kesinti dahil olmak üzere 5,5 milyar ila 6,5 ​​milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor.

Lawler Ayrıca, şirketin bir yıl önceki ilk çeyreğe göre garanti maliyetlerini 400 milyon dolar düşürdüğünü söyledi. Ford'un ilk çeyrek kazancı, Ford'un elektrikli araç başlangıcı Rivian'a yaptığı yatırımın 902 milyon dolarlık nakit dışı kazancını içeriyordu.

Ford, özellikle en karlı pazarı olan Kuzey Amerika’daki yonga kıtlığından yararlandı. Düşük üretim, araçları daha kıt hale getirdi ve Ford, üretimi en çok satan F Serisi kamyonet gibi araçların daha yüksek kârlı versiyonlarına kaydırdığı için fiyatları yükseltti.