Yıldıray Oğur: Hamaset, propaganda virüse işlemiyor

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, "Sayılar arttıkça bizim ülkemiz diğer rakip ülkelerden daha iyi durumda demenin de ikna ediciliği azaldı. Hamaset, propaganda virüse işlemiyor. Virüs sonrası dünyayla ilgili projeksiyonlar da genelde siyasi dertlerin başka bir yansıması oluyor. Kim neye karşıysa virüsün de onun sonunu getirdiğini düşünmek istiyor." düşüncesini dile getirdi.

Oğur, "Virüsün laboratuvarlarda üretilmiş bir silah olduğuna inanmak aynı zamanda müthiş bir zihinsel konfor da yaratıyor. Böylece evrimsel biyolojisi, mutasyon, viroloji gibi anlaşılması zor bilimsel meselelere kafa patlatmaya gerek kalmıyor. Komplo teorilerine inanmayacak kadar rasyonel düşünenlerin bir kısmı ise yine siyasi ve ideolojik meşreplerine göre virüsün bize ve dünyaya bir mesaj verdiğini iddia ediyorlar. Kimi kapitalizmi suçluyor, kimi otoriter rejimleri, kimi tüketim toplumunu, kimi çevresel yıkımı. Irklar, milletler, dinler, medeniyetler, kültürler, devletler bir virüs karşısında eşit durumda. Hiçbirinin diğerinden bir farkı, fazlalığı yok. Çaresizlikte eşitlenmiş durumdalar. Bütün kavgalar, mücadeleler, beka sorunları, hayati meseleler de meğer o kadar da acil ve hayati değilmiş." görüşünü savundu.

Oğur, "Sayılar arttıkça bizim ülkemiz diğer rakip ülkelerden daha iyi durumda demenin de ikna ediciliği azaldı. Hamaset, propaganda virüse işlemiyor. Virüs sonrası dünyayla ilgili projeksiyonlar da genelde siyasi dertlerin başka bir yansıması oluyor. Kim neye karşıysa virüsün de onun sonunu getirdiğini düşünmek istiyor. Aslında virüsü neo-liberalizme, tüketim toplumuna, çevresel yıkıma, otoriter rejimlere ya da küreselleşmeye bağlayanlar ile virüsü artan günahlara bağlayanlar arasında çok fazla bir fark yok. Hepsinden çok daha ilkel, çok daha karmaşık bir dert var başımızda. Ama bunu kabul etmek kolay değil. Sadece bir virüs koskoca insanoğluna bunu yapmış olabilir mi? Mümkün mü bu!" ifadesini kullandı.

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