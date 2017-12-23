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Yılbaşı için hediyelik pastırma

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de pastırma ve sucuk satan esnaf, yılbaşı hediyelikleri arasında pastırma, sucuk ve mantıdan oluşan bir paket ve sepet hazırladı

23 Aralık 2017 12:49

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de pastırma ve sucuk satan esnaf, yılbaşı hediyelikleri arasında pastırma, sucuk ve mantıdan oluşan bir paket ve sepet hazırladı. 
Satıcı İlhan Tan, Kayseri ile ismi özdeşleşen ve kentin önemli lezzetleri arasında yer alan pastırma, sucuk ve mantı yılbaşı için özel bir sepet hazırladı. Tan, 2017\'nin pastırma ve sucuk esnafı için çok durağan geçtiğini anlatırken, \"Nedeni; alım gücü ve et fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı. 2018 yılından umudumuz yüksek. Satışlarımızı  yüksek tutmak için de firma ve esnaf olarak farklılık yaratmalıyız. Marketlerde gördüğümüz içinde alkol, çikolata, cips ve çeşitli yiyecek ve  içeceklerin yer aldığı yılbaşı sepetine benzeyen, içinde pastırma, sucuk ve mantının yer aldığı yılbaşı sepeti hazırladık. 80 TL\'den 300 TL\'ye kadar farklı gramajlarda  hazırlanan yılbaşı paketlerini kargoyla Türkiye\'nin dört yanına gönderiyoruz. Hazırladığımız, yılbaşı sepetinin amacı yeni yılın ilk gününde Kayseri yiyeceklerinden bir  ziyafet sofrası hazırlatmaktır.\"
Beyaz tül, kırmızı fiyonkla süslenen pastırmalı sucuklu yılbaşı sepetine ilginin Kayseri\'de başladığı ve çevre illerden siparişlerin devam ettiği ifade edildi. 

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