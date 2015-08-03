Yezidilerden Erdoğan’a eleştiri



Almanya Yezidi Merkez Konseyi Başkanı Telim Tolan, “Bu bir salgın hastalık; bu barbarların bildiği tek bir dil var, o da şiddetin dili” dedi. SWR 2 radyo kanalına konşan Tolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar IŞİD şiddetini durdurmak için hiçbir şey yapmadığını öne sürdü. Tolan, "Tam aksine, Erdoğan IŞİD'i bölgesine kabul etti, tıbbi destek verdi, Türkiye'den silah sevkiyatı yapılmasını güvence altına aldı" diye konuştu.

Tolan, uluslararası toplumun IŞİD'e yönelik hava operasyonlarına devam etmesi gerektiğini belirterek, “Temelde Kürtlerin, Iraklıların, Amerika'nın ve uluslararası toplumun sahip olduğu silah gücü ile bu korkunç şiddetin çoktan durdurulmuş olması gerekiyordu” dedi.

3 Ağustos, Kuzey Irak'taki Ezidi kenti Şengal'in IŞİD tarafından işgal edilmesinin ve katliamların yıldönümü olarak kabul ediliyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan birliğin temsilcileri bugün Bremen ve Berlin'de IŞİD'in Yezidilere yönelik şiddetini protesto etmek üzere düzenlenen yürüyüşe katılma çağrısı yapmıştı.