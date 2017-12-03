Yeşilgiresun Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 94-79

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xxx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx), Alper Özgök (xxx)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad James (xxx) 17, Kenneth Boynton (xxx) 14, Enes Berkay (xxx) 18, Hosley (x) 4, Gagic (xxx) 14, Dusan (xx) 8, Marinkovic (x) 2, Darrell Williams (xxx) 17

PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 15, Metin (x) 4, Egemen (x) 9, Dominic Waters (xxx) 14, Douglas (xx) 11, David Kennedy (xxx) 16, Michael Jones (xx) 10, Alp, Görkem

1.PERİYOT: 26-16

DEVRE: 49-38

3. PERİYOT: 63-54

5 FAUL: 37.24 Darrell Williams (Yeşilgiresun Belediyespor), 37.54 Berk (Pınar Karşıyaka)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Giresun’da oynanan karşılaşmada Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka’yı 94-79 yendi. Ev sahibi ekipte Darrell Williams 11 ribaunt 17 sayıyla double double yaparken, Enes Berkay 18, Rashad James 17, Kenneth Boynton ve Gagic de 14’er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Yeşilgiresun Belediyespor’un ilk dakikalardan itibaren üstün başladığı oyunun 3’üncü dakikası 8-5, 4’üncü dakikası da 11-5 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçildi. 06.30’da Rashad ile Yeşilgiresun skoru 18-10 getirdi, Dominic Waters karşılık verdi: 18-13. Rakibini hataya zorlayan ev sahibi ekip üstünlüğünü devrenin sonuna kadar sürdürdü ve 26-16 ile periyot arasına girildi.

İkinci periyot Kenneth ve Dominic’in karışıklı basketleriyle başladı. İyi oyununu bu devrede de sürdüren Yeşilgiresun Belediyespor, Darrell Williams ile bulduğu basketlerle 14. 22’de farkı 15’e çıkardı: 37-22. Maçtan kopmak isteyen Karşıyaka David Kennedy ve Berk ile 6-0’lık seri yakaladı, 16.30’da skoru 41-28’e getirdi. Rashad farkın kapanmasına izin vermese de rakip takım Berk ile ayakta kalmaya çalıştı. Son iki dakika 47-32 ile geçilirken devre arasına da 49-38’lik skorla girildi.

Devreye Karşıyaka atağında topu kapan Hosley’in smacı ile başlandı. Dominic Waters karşılık verdi: 53-40. Ev sahibi ekibin iki top kaybının ardından Karşıyaka’da Berk’in üçlüğü geldi ve fark 22.30’da 10 sayıya indi: 53-43. David Kennedy’in üçlüğü 25.dakikaya girilirken farkı 4’e (54-49) indirdi. Ev sahibi ekip top kayıplarına 27. dakikada Darrell Williams’ın serbest atıştan kazandığı iki sayıyla son verdi: 56-50. Son bir dakikaya girilirken Enes’in üçlüğü ile 7-0’lık seri yakalayan ev sahibi farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 63-52. Karşıyaka David Kennedy ile bulduğu basketin ardından devre de 63-54 sona erdi.

Final periyoduna Gagic ve Enes Berkay ile 7 sayı bulan Yeşilgiresun Belediyespor, 31.30’da farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 70-56. 35’inci dakika geçilirken Douglas’ın üçlüğü geldi ve 76-61 oldu. Devamında ev sahibi ekipte Kenneth ve rakip Karşıyaka’da ise David Kennedy’in karşılıklı üçlükleri geldi ve 36’ncı dakika 79-64 geçildi. 83-70 ile son iki dakikaya girilirken Darrell Williams ve Berk 5’er faulle oyun dışı kaldı. Takımına iki sayı kazandıran ardından faul alan Rashad, ribaundu da kendi aldı ve takımı adına 4 sayı kazandırdı: 89-73. Metin’in üçlüğüne Enes Berkay karşılık verdi: 92-76. Maç da 94-79 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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