Yeşil Bursa - Kayserispor maçının ardından

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Kayserispor Teknik Direktörü Şumudica: \"Fenerbahçe maçı zorlu geçecek\"

ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda Kayserispor deplasmanda Yeşil Bursa\'yı son dakika golüyle yenerek üst tura yükseldi. Karşılaşma sonrasında iki teknik direktör mücadeleyi değerlendirdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Ninel Şumudica, maç sonu yaptığı açıklamada bu tip maçların zorlu geçtiğine işaret ederek, \"Bizim için de zor geçti. Bu tip maçlara futbolcularımızı konsantre etmek çok zor. 3\'üncü ligden bir takıma karşı oynayacaklarını biliyorlar. Biraz rahat davrandılar golü attıktan sonra, maçın bittiğini düşündüler. Futbol şakaya gelmez. 1-1 oldu, değişiklik yaptım, risk aldım. Golü bulduk. Uzatmalara gitseydi bizim için çok kötü olacaktı, oyuncularım daha fazla yorulacaklardı. Rakip takımı tebrik ediyorum. Hedeflerinde başarılar diliyorum\" dedi.

\"KAZANIRSAK 6 PUAN ALMAYACAĞIZ\"

Süper Lig\'de 30 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şumudica, şöyle konuştu:

\"Çok zor bir maç olacak. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Ligdeki diğer maçlar gibi olacak, çünkü büyük takımla oynadığınızda 6 ya da 9 puan vermiyorlar. İki takım da 3 puan için mücadele verecek. Kazanırsak 6 puan almayacağız, ya da kaybedersek 6 puan silinmeyecek. Normal bir maç olacak, diğer maçlar gibi.\"

\"KUPADA OYNAMAMIZ GÜZEL BİR RÜYAYDI\"

Yeşil Bursa Teknik Direktörü Beyhan Çalışkan ise, \"Kupada oynamamız güzel bir rüyaydı. Futbolcularımla konuştuğumda disiplinli oynarsak, iyi mücadele edersek başa baş oynayabiliriz diye düşündük. 44\'üncü dakikada anlamsız bir hata ve son dakikada hücuma çıkarken yapılan hatadan dolayı goller yedik ve elendik. Uzatabilirdik maçı, şans bize dönebilirdi. Ancak lige dönmek zorundayız. Bir an evvel alttan kurtulmak istiyoruz. Futbolcularımızı kutluyorum, bu şekilde oynarlarsa ligde de istediğimizi alıp, Yeşil Bursa\'yı güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

\"BİR AN EVVEL GERÇEĞE, LİGE DÖNELİM\"

\"Benimle çalışan futbolcuların bazı şeyleri çabuk kavraması lazım\" diyen tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, \"Futbolcularım savunmayı doğru yapar, mücadele ederlerse istediğimiz şeyi yakalayabiliriz. 2 hafta geleli, ona rağmen tepkiler çok iyi. Bizim söylediklerimizi oyuncularım yapmaya çalışıyorlar. Bana göre de Kayserispor\'a karşı oynadıkları oyun da iyiydi. Bu bir rüyaydı, bitti. Bir an evvel gerçeğe, lige dönelim. Pazar günü zorlu bir maç oynayacağız\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Beyhan Çalışkan\'ın konuşması

-Mariusi Ninel Şumudica\'nın konuşması