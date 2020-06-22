Yerine kayyım atanan İkiköprü Belediyesi Eş Başkanı Hatice Taş gözaltına alındı

Yerine kayyım atanan İkiköprü Belediyesi Eş Başkanı Hatice Taş, evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı.
Batman’da yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde kent merkezi ve bazı köylerdeki evlere jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediyesi Eş Başkanı Hatice Taş’ın Batman'daki evine de baskın yapıldı. Yapılan operasyonda Taş ile birlikte şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındıkları öğrenildi.
Gözaltına alınan İkiköprü Belde Belediyesi Eş Başkanı Hatice Taş, Belediyesi Meclis üyesi Tahsin Yıldırım, belediye çalışanları Hüseyin Taş, Cemal Doğan, Ekrem Evruz, ve Bayram Özalp ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin Batman Jandarma Komutanlığı’na götürüldükleri öğrenildi.
Operasyon kapsamında İkiköprü Belediyesi Eş Başkanı Osman Karabulut'un da evine baskın düzenlendiği, ancak evde bulunmadığı için gözaltına alınamadığı bilgisine ulaşıldı. Soruşturmanın gerekçesi konusunda henüz bilgi edinilemezken toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.
Ne olmuştu?
31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 51’ini alarak seçilen HDP’li İkiköprü Belediyesi’ne Aralık 2019’da kayyım atanmış, Belediyenin Eş Başkanı Osman Karabulut, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla devam eden dava gerekçe gösterilerek 7 Aralık 2019’da görevden uzaklaştırılmıştı.