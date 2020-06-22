Yerine kayyım atanan İkiköprü Belediyesi Eş Başkanı Hatice Taş gözaltına alındı

Batman’da yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde kent merkezi ve bazı köylerdeki evlere jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediyesi Eş Başkanı Hatice Taş’ın Batman'daki evine de baskın yapıldı. Yapılan operasyonda Taş ile birlikte şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındıkları öğrenildi.