Yeon-Koung Kim, Eczacıbaşı VitrA'da

İSTANBUL,(DHA)

Eczacıbaşı VitrA, 2018-2019 sezonu öncesi Yeon-Koung Kim\'i kadrosuna kattı.

Güney Koreli yıldız oyuncu, 2012 Londra Olimpiyatları\'nda \'En Değerli Oyuncu\' (MVP) ödülünün de sahibi olmuştu.

Çok önemli bir oyuncuyu transfer ettiklerini söyleyen Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, \"Kim, yıllarca ülkemizde de oynamış, yetenekli ve başarılı bir voleybolcu. Kendisinin şu anki kadromuzla birlikte çok iyi işler çıkaracağına inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun\" diye konuştu.

Öte yandan smaçör pozisyonunda oynayan 1.92 boyundaki Kim Yeon-Koung, bir dönem Fenerbahçe formasını da terletmişti.

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