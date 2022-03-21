Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: İşte 28 Şubat davasını çökertecek tarihi belge

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, “28 Şubat davasını doğrudan etkileyecek tarihî açıklamayı arşivimde buldum” dedi.

Dönemin Doğru Yol Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in 8 Mayıs 1997 tarihlinde, “Son zamanlarda bazı yayın organlarında orduyla hükümeti karşı karşıya getirmeyi amaçladığı anlaşılan yanıltıcı haber ve yorumlara yer verildiğini üzüntüyle görüyorum. Bu konuda düşüncelerimi bir kere daha açıklamak isterim” diyerek yaptığı açıklamasını hatırlatan Uğuroğlu, şunları kaydetti:

“Tansu Çiller'in bu tarihî belgesi ile Sincan tanklarının komutanı Namık Kemal Çalışkan'ın gerçekleri ortaya çıkaran tanıklığı sonucunda; Anayasa Mahkemesi kararı ile hükümlü ve yargılanan tüm komutanlar beraat ederler ve şerefli rütbeleri de itibarları da umarım en kısa sürede iade edilir.”

Uğuroğlu’nun paylaştığı belgeler şöyle:

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