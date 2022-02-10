Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bahçeli'nin MHP'den ihraç edilmesi istendi

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, “Bahçeli rakipsiz girdiği 18 Mart 2021 kurultayından genel başkan çıktı ama şimdi o koltuktan inmesi hatta MHP'den ihraç edilmesi isteniyor” diye yazdı.

Uğuroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar aday göstereceklerine ilişkin açıklamalarını hatırlattığı bugünkü yazısında, “Erdoğan'a ‘Tek Adam Rejimi’ hediye eden Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu tablo şudur” diyerek şunları kaydetti:

- MHP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak,

- İktidar olma gibi bir amaç taşımayacak,

- "Devlet'in başına Devlet geçecek" sloganını unutacak,

- Bahçeli Cumhurbaşkanı adayı asla olmayacak,

- Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak ilelebet destekleyecek.

Ardından, “Bahçeli rakipsiz girdiği 18 Mart 2021 kurultayından genel başkan çıktı ama şimdi o koltuktan inmesi hatta MHP'den ihraç edilmesi isteniyor” diyen Uğuroğlu'nun yazısının devamı aynen şöyle:

"Eski MHP milletvekili Şevket Bülend Yahnici gönderdiği mesajda Bahçeli'nin ve parti üst yönetiminin disipline verilerek ihraç edilmesini şöyle ifade etti:

'MHP tüzüğünün md.78/4-a 'ya göre Tayyip Beyi aday gösteren Bahçeli tüzüğü çiğnemektedir. Disiplin Cezalarını Gerektiren Haller maddesi şöyledir:

Madde 4. Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller:

1.a) Milletvekilliği ve mahalli idareler seçimlerinde diğer partilerin veya bağımsız adayların lehinde çalışmak ve propagandalarını yapmak, açık veya gizli olarak Parti ve adaylarının aleyhine çalışmak.

- Parti yönetiminin (MYK) görüşü de bu ise ki, öyle olduğu tartışmasız, çünkü aksi yönde itirazı olan yok hepsi tüzüğü ihlal ediyorlar.

Ben artık parti üyesi olmadığım için ihraçlarını talep edecek bir müracaatı yapamıyorum. Ama parti ilkelerine ve tüzüğüne bağlı/saygılı kişiler bulunduğuna ve onların gereğini yaparak disipline sevk başvurusu yapacaklarına inanıyorum.

Kuvvetler ayrılığı, Hukukun üstünlüğü, Parlamenter Sistem, Adalet, Yargı bağımsızlığı, Ahlak ve dürüstlük, parlamentoya dayalı millet iradesi, yolsuzlukların hesabının sorulması gibi hususlar 50 yılı bulan siyasi geçmişin parti programına taşıdığı önceliklerdir.

- Parti tüzüğünün, Temel Değer Ve İlkeler başlığı altındaki 3. Maddesinin 'e' bendi şöyle:

Milliyetçi Hareket Partisi, hukukun üstünlüğünü esas alan, çok partili, demokratik ve hür parlâmenter rejim içinde siyasi faaliyetlerin yürütülmesi gereğine, parlamenter demokrasilerde egemenliğin yegâne sahibinin millet olduğuna, siyasi iktidarların meşruiyetinin millî iradeye dayandığına, millî iradenin tecelli ettiği yegâne merciin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna inanır.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Parti tüzüğüne aykırıdır. Parlamenter rejim tüzük emridir."

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