Yeniçağ yazarı, Dörtyol Belediyesi’ndeki usulsüzlük iddialarını yazdı: WhatsApp yazışmalarını bir görseniz, belediye çiftlik gibi kullanılmış

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Hatay’ın MHP’li Dörtyol Belediyesi Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in tutuklanan özel kalem müdürü Ö.A. hakkındaki usulsüzlükleri kaleme aldı. Ö.A.’nın ilçedeki yemek şirketleriyle ahbap-çavuş ilişkisi kurduğu; hizmet alınmamasına rağmen belediyeye faturalar keserek ödeme aldığı ve bu ödemelerin kişisel hesabına aktardığı iddialarına dikkati çeken Ağırel, “Bu kişiler arasındaki WhatsApp yazışmalarını bir görseniz... Belediye çiftlik gibi kullanılmış” diye yazdı.

“Kaç yıl bu işlemler devam etmiş? Ne kadar bir para söz konusu? Belli değil” diyen Ağırel, yazısında şunları kaydetti:

Helen İmparatoruyla Pers Kralı bu topraklarda savaşmış, Türkmen boyları bereketli toprakları yurt edinmiş, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşun bu kahraman topraklarda atılmış ama hiçbirinin aklına karşılıksız fatura kestirmek gelmemiş!

Hep söyledim ve söylüyorum…Yolsuzluğun partisi olmaz. Bu ahlaki bir sorundur. Denetlenemez duygusunun verdiği özgüven ile astığım astık, kestiğim kestik uygulamaların sonucu bir yozlaşmadır bu. Yahu bu halk neden bu kadar işsizlik, parasızlık çekiyor biri de oturup düşünmüyor.

Herkes kendi cebinin derdinde...

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