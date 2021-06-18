Yeniçağ yazarı: Didim'de herkes Atabay'ın, Kaymakam Halil Avşar'ı telefonla arayarak hakaret ettiğini, 15 araçla evinin önüne giderek tehditler savurduğunu konuşuyor

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, sopalı saldırıya uğrayan CHP’li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın hakkında olay sonrası gelen polislere "tehdit ve hakaretler" yağdırdığı iddiasıyla tutanak tutulduğu ve 160 promil alkollü olduğunun belirlendiğini yazdı.

Atabay’ın öfkesini kontrol edemediğini söyleyen Faraç, Didim’de herkesin başkanın daha önce Kaymakam Halil Avşar'ı telefonla arayarak hakaret ettiğini, daha sonra da gece 01.30 sıralarında 15 araçlık bir konvoyla kaymakamın evinin önüne giderek tehditler savurduğunu konuştuğunu söyledi.

Söz konusu olayın ise internette “taciz ve tahrik konvoyu” olarak yansıdığını ifade eden Faraç, “İçişleri Bakanlığı, kaymakam konutuna tacize kadar ulaşan olaylara, içinde gazeteciler, mafya ve rant çevrelerinin de olduğu çetelere, belediyeye çöreklenen çıkar çevrelerine bir an önce müdahale etmezse, Didim gerçekten çok karışacak” diye yazdı.

Faraç’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Didim belediye başkanına saldırı olayında mahkemeye sevk edilen 6 kişiden üçü tutuklanırken, ilçe bir başka skandalla çalkalanıyor... Beyzbol sopalı saldırı sonrası olay yerine gelen polislere "tehdit ve hakaretler" yağdırdığı iddiasıyla hakkında tutanak tutulan ve "160 promil alkollü olduğu" saptanan Deniz Atabay'ın, aynı gece öfkesini kontrol edemediği de anlaşılıyor!..

Çünkü Didim'de herkes Atabay'ın, Kaymakam Halil Avşar'ı telefonla arayarak hakaret ettiğini, daha sonra da gece 01.30 sıralarında 15 araçlık bir konvoyla kaymakamın evinin önüne giderek tehditler savurduğunu konuşuyor... İşte bu olay internete "taciz ve tahrik konvoyu" olarak da yansıdı...

İddiaya göre; olay gece yarısı ilgililere yansıtılınca, bir bölümü araçlarından inen kalabalık bir süre sonra kaymakamın konutundan ayrılıyor, çevredeki onlarca yurttaş da olayı korku içinde izliyor... Bu skandal sonrası bir grup CHP'li vekil kaymakam Avşar'ı ziyaret ederken; olayın basit bir özürle geçiştirilemeyeceği gerekçesiyle, kaymakamlık konutundaki kameralara yansıyan olayların görüntüleri incelemeye alındı... Didim'de, toplumun tüm kesimlerince benimsenen kaymakam Halil Avşar'ın konutuna yönelik "taciz baskını" halk arasında büyük infial yaratırken, demografi açısından kozmopolit bir yapıya sahip ilçedeki yurttaşlar olaya tepkili...

Gelelim meselenin adli ve idari yönüne;

Aydın ve Didim'deki devlet yetkilileri, CHP'li başkanın kaçak yapının mühürlenmesi olayında haklı olduğunu, kendisine yönelik "eşkiya saldırısı"nı esefle kınadıklarını söylüyor... Ancak Atabay beyzbol sopalı eşkıyalıktan yakınırken; ilçe kaymakamının evinin, 15 araç dolusu insanla, adeta "baskın" yapılarak kuşatılması ve taciz edilmesi de bir başka "eşkıyalık" örneği olarak ilçede konuşuluyor...

Dünkü tutuklamalarla ilgili, "Didim'deki rant çetesinin saldırıya karışıp tutuklanmaya sevk edilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Hiçbir suç cezasız kalmamalı" diyen Atabay'ın, aynı gece 15 araç dolusu insanla niçin kaymakamın evine gittiği sorusuna Aydın Valiliği ve savcılık yanıt arıyor...

İçişleri Bakanlığı, kaymakam konutuna tacize kadar ulaşan olaylara, içinde gazeteciler, mafya ve rant çevrelerinin de olduğu çetelere, belediyeye çöreklenen çıkar çevrelerine bir an önce müdahale etmezse, Didim gerçekten çok karışacak...

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