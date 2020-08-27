Yeni Zelanda'da iki camiye saldırarak 51 kişi katleden Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2019 yılında iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi katleden ve 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Tarrant, Yeni Zelanda'da bir mahkemenin ömür boyu hapis cezası verdiği ilk kişi oldu.

Davaya bakan Yüksek Mahkeme Hâkimi Cameron Mander, Tarrant'a ne zaman biteceği belli olan bir cezanın yetersiz olmayacağını söyleyerek, "Suçların o kadar çirkin ki ölene kadar cezaevinde kalsan bile yeteri kadar ceza çekmemiş olacaksın" diye konuştu. Hâkim, Tarrant'ın hâlâ öldürdüğü kişiler için empati göstermediğini düşündüğünü belirtti.

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Cezayı açıklamadan önce hâkim, Tarrant'a söyleyecek bir şeyi olup olmadığını sordu. Çevresi gardiyanlarla çevrili olan ve gri hapishane kıyafetleri giyen Tarrant, sadece kafasını sağladı.

Tarrant 51 cinayet, 40 cinayet girişimi ve bir terör eylemi gerçekleştirme suçlamasını kabul etti.

51 kişiyi katlettiği anları Facebook üzerinden canlı yayınlayan terörist, cezasının hiçbir noktasında şartlı tahliyeden de faydalanamayacak.

Geçen günlerde başlayan karar davasında savcı, Tarrant'ın üçüncü bir camiyi de hedef almayı planlamış olduğunu, eylemlerinde "mümkün olduğu kadar çok kişiyi öldürmeyi" hedeflediğini, bunu sağlamak için camileri yakmayı da düşündüğünü söylemişti.

Verilen cezanın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Bir daha bu kişinin güneş ışığını görmeyecek olması beni rahatlatıyor" diye konuştu.

"Beyaz ırkın diğer insanlardan üstün olduğuna" inanan Tarrant, terör eylemlerinden kısa süre sonra dünya liderlerini, tarihi eserleri ve azınlıkları hedef alan bir "manifesto" yayımlamıştı.