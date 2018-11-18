Yeni seks mekânı: Sürücüsüz araçlar!

Yakın bir gelecekte insanların hayatına girmesi beklenen sürücüsüz araçlar yaşam ve çalışma alışkanlıklarını değiştirecek. Yeni bir araştırmaya göre sürücüsüz araçlar, insanların cinsel ilişkilerini de derinden etkileyecek ve araçlarda seyir halindeyken daha fazla seks yapılacak. Direksiyonun bilgisayarlara teslim edildiği ve nispeten mahrem olan otonom araçların insanların yeni cinsel ilişki mekanı olacağı öngörülüyor.

Euro News’ten Kamuran Samar’ın haberine göre, Surrey ve Oxford üniversitelerinden Scott Cohen ve Debbie Hopkins'in araştırmasına göre otonom araçlar insanların cinsel yaşamlarını da yeniden şekillendirecek. Scott Cohen, "Seks kentsel turizmin bir parçası ve ticari seks de bunun bir parçası. Sürücüsüz araçların yasal veya değil daha fazla fuhuş olaylarına yol açacağı ihtimali bir hayli yüksek." diyor.

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