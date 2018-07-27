Yeni Şafak'tan 'talimat': Papazı yeniden tutuklayın

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi ilk sayfasında ABD Başkanı Donald Trump'ın “ABD, Türkiye’ye Brunson’un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak” sözlerini aktardığı haberini, “Papazı yeniden tutuklayın” manşetiyle verdi.

ABD ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerginliğin en büyük unsurlarından biri olan Papaz Andrew Craig Brunson’ın cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınması, beklentilerin aksine tansiyonu artırdı.

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Brunson’ın ev hapsine alınmasının ardından dün Beyaz Saray'dan ardı ardına yaptırım açıklamaları gelirken; Türkiye ise Washington’dan gelen tepkiyi ‘yargının bağımsızlığı’na müdahale olarak yorumladı.

Yeni Şafak'ın haberinde "Trump’ın 'Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacağız’ sözlerine en iyi cevap Brunson’u hak ettiği şekilde yeniden tutuklamak olacak” ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

'FETÖ' ve 'PKK' adına suç işlediği iddiasıyla 21 aydır tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Brunson hakkında yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı" demişti. Trump’ın açıklamasına Türkiyeli diplomatlardan yanıt gelmişti.

Yeni Şafak'ın manşetinde yer alan haber için tıklayın