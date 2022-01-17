Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’dan Enes Kara protestosu yorumu: Alevî-Sünnî çatışması çıkartmak isteyenlere dikkat!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Elazığ’da cemaat yurdunda yaşadığı baskıdan dolayı yaşamına son veren tıp öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara için Taksim’de düzenlenen protesto gösterilerini hatırlatarak “Alevî-Sünnî gerilimi için ortam oluşturulmaya çalışıldığını, bu tür hâdiselerle bunun altyapısının atılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bu ülkenin Alevî ve Sünnî vatandaşlarının bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatıyorum yüksek sesle” görüşünü dile getirdi.

Kara'nın intiharını "ateizm, aile ve çevre baskısı ile sevgisizliğe" bağlayan Kaplan’ın “İslâm’ın çocuklarının intiharı!” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bu hâdise, elbette sıradan bir hâdise değil. Ama sosyal medyada, bu hâdise, cemaat, vakıf yurtlarına saldırmak için özellikle büyütüldü. Sadece bununla yetinilmedi, İslâm’a yönelik ağır, iğrenç saldırılara dönüştü. En ürpertici hakaretlerden biri, Mustafa Kemal Atatürk’ü Kâbe’nin üzerine oturtan aşağılık fotomontaj görseldi!

Birileri milletin sabrını sınıyor, milleti provoke etmeye, ülkenin çocuklarını yine birbirine düşürmeye çalışıyor olabilir.

Alevî-Sünnî gerilimi için ortam oluşturulmaya çalışıldığını, bu tür hâdiselerle bunun altyapısının atılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bu ülkenin Alevî ve Sünnî vatandaşlarının bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatıyorum yüksek sesle. Türkiye, Kürt sorunundan sonra Alevî-Sünnî çatışmasının eşiğine sürüklenirse bu ülke bir daha belini doğrultamaz.

İki tarafın temsilcilerine de bu konuda hassas davranmaları, son derece duyarlı hareket etmeleri çağrısında bulunuyorum.

Bu konuda Almanların, Fransızların, İngilizlerin, İsraillilerin ince çalışmalar yaptıklarını biliyorum. Meselâ Almanların elinde Türkiye’nin en ince ayrıntısına kadar sosyokültürel mezhep haritası var. Alman vakıfları, ajan gibi çalıştılar, çalışıyorlar bu konuda.

Türkiye uyuyor!

Ülkeyi nasıl karıştıracaklarının yol haritasını çıkarıyor emperyalistler ama biz uyuyoruz!

Bana olur olmaz, pespaye tepkide bulunacaklara Gezi kalkışmasının Alevî bir kalkışmaya dönüştürülmeye çalışıldığını özellikle hatırlatmak isterim.

Enes Kara’nın intiharından üç gün sonra Taksim’de sosyalist örgütler protesto gösterisi yaptılar ve EnesKaraİsyanımızdır etiketi açtılar.

Seçimlere yaklaştığımız bir süreçte, bu tür provokatif gösterilerin artacağını söylemek bile gerekmiyor. Ülkede kaos ortamı oluşturarak ülkenin yönetilemediği algısı üretmek isteyeceklerdir birileri!”

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