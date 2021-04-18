Yeni Şafak yazarı Ünlü: Belediyelerin temsil, ağırlama ve tören giderlerine sıkı tedbirler getirilmesi gerekiyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, belediyelerin temsil, ağırlama ve tören giderlerine ilişkin mevzuatın yenilenmesi ve sıkı tedbirler getirilmesi gerektiğini belirtti.

Ünlü yazısında, "Sonuç olarak, Sayıştay Başkanlığı'nın bu konularda çok sayıda kararı olmasına rağmen denetimle bu sorunun önüne geçilemeyeceği anlaşılmaktadır. Görüleceği üzere, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi oldukça eski tarihli bir yönerge olup, adeta belediye başkanlarını harcama yapmaya teşvik etmektedir. Eğer bir de belediyenin mali sıkıntısı yoksa tamamen başkanın vicdanına kaldık demektir. Bu nedenle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ile bu konularda Sayıştay Başkanlığı'nın vermiş olduğu tazmin kararları da dikkate alınarak mevzuatın yeniden düzenlenmesi ve bu ödemelere sıkı tedbirler getirilmesi gerekmektedir." düşüncesini dile getirdi.

Ünlü şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, bu konuda Sayıştay Başkanlığı'nın karşılaşılan sorunlar çerçevesinde hazırlayacağı kapsamlı bir rapor ise daha ufuk açıcı olacaktır. Yoksa Sayıştay karar verir, birileri okur, belediye başkanları da beni vatandaş seçti, istediğim gibi harcarım anlayışına kapılır gider. Belki daha sonra seçilmez ama olan ülke kaynaklarına olur. Özetle temsil, ağırlama ve tanıtım giderlerinde ülke olarak çok iyi sınav vermediğimizi ve mevzuatla açık kapıları sıkı sıkıya kapatıp kimseleri suçlamamak gerektiğini düşünüyorum."