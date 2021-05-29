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Yeni Şafak yazarı Karagül ile Yeni Akit yazarı Dilipak arasında Taksim Camii tartışması!

29 Mayıs 2021 19:45

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın Taksim Camii'ne ilişkin olarak sorduğu bir soruya tepki gösterirken, "BAE ekseninde konumlanmaya başladığını" öne sürdü. Dilipak da Karagül'ü "Allah'a ve adalete teslim ettiğini" söyledi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı Taksim'deki camiyle alakalı bir haberdeki "Camide diğer semavi dinler için de ibadet alanlarının bulunduğu"na dikkat çekerek "Bu ne anlama geliyor?" diye yazdı.

Dilipak'ın paylaşımına Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül tepki gösterirken  "Şimdi de Taksim Camii'ne çamur atmaya başlamış... Hem de bir yalan haber üzerinden. BAE, Dubai, Bin Zayed ekseninde bir konumlanma işaretleri alıyorum" dedi. 

Karagül'e yanıt veren Dilipak da isim vermeden "Birileri kendi havuz medyalarında çıkan habere ses çıkartmıyor. Bu nedir diye sormayı saldırı bahanesi sayanları Allah'a ve adalete havale ediyorum" yazdı. 

 

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