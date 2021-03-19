Yeni Şafak'tan "Merkez Bankası" manşeti: Bu operasyonu kimin adına çektiniz

Yeni Şafak gazetesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), yüzde 17 olan politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkartması kararı "Bu operasyonu kim adına çektiniz" başlığıyla manşetine taşıdı. Yeni Şafak gazetesinin haberinde "Dünya, ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası'nın yüzde 17 olan politika faizini yüzde 19'a çıkartmasına manşetinde yer veren Yeni Şafak, karara yönelik sert ifadeler kullandı. Haberde, kararın istihdama darbe vurduğu ifade edilirken, gelişmiş ülkelerin hiçbirinde yüksek faiz olmadığı vurgulandı.

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MÜSİAD, ASKON başkanlarının karara yönelik eleştirilerini haberine taşıyan Yeni Şafak gazetesi, "Bu operasyonu kim adına çektiniz" başlıklı haberinde, Kasım 2020'de Türkiye'ye giriş yapan 4 milyar dolarlık sıcak paranın iki ayda 5 milyar dolar olarak yurt dışına çıkarıldığı belirtilirken, "vurgun" olarak nitelendirdiği yurt dışına çıkışın Merkez Bankası'nın yaptığı 875 baz puanlık faiz artırımı nedeniyle gerçekleştirildiği ifadelerine yer verildi.