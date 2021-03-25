Yeni Normal: HyFlex eğitim modeli

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, “Hybrid” ve “flexibility” kelimelerinin birleşmesi ile oluşan "HyFlex" öğrenme modelinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Rektör Karasar, üniversitelerin teknolojik altyapı da dahil olmak üzere bütün süreçlerini gözden geçirmeleri gerektiğine işaret etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, eğitim konusunda da zorunlu değişimlere yol açtı. Dr. Görkem İldaş'ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karasar, "Üniversitelerin de bu duruma ayak uydurması şart. Üniversitelerin, akademik olarak kaliteden ödün vermeden bir konfor alanı yaratması, öğrencilerin de kendi konfor alanlarında zaman ve mekandan bağımsız olarak derslere ulaşabilmesi çok önemli. Karma, model geleceğin vazgeçilmez modellerinden biri olacak'' dedi.

Karasar, karma model insan kaynağı başta olmak üzere pek çok anlamda tasarruf sağlayacağını belirtti. "Kampüsler işlevsiz kalacak, koordinasyon ve yönetim merkezi haline gelecek. 'HyFlex' eğitimin kaçınılmaz. Bu kavram, esnek öğrenme imkanları sunmak anlamına geliyor. Bu da üniversitelerin teknolojik altyapı da dahil olmak üzere bütün süreçlerini gözden geçirmelerini gerektiriyor'' diye konuşan Karasar, idari ve akademik kadroların bu esnek ve teknoloji tabanlı yapıya ayak uyduracak şekilde geliştirilmesi ve desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

"Derslikler stüdyo ortamına dönüştü"

Prof. Dr. Karasar, kriz yönetimi, acil durumlarla başa çıkabilme, yeniliklere uyum sağlayabilme, esneklik gibi 21. yüzyılın yetkinliklerini akademisyenlerimize kazandırmaya gayret ettiklerini belirterek, "Dersliklerin stüdyo ortamına dönüştü. Sinema kurgusu kalitesinde dersler çektik. Yaklaşık 15-20 dersliğimizi stüdyo ortamına dönüştürdük" dedi.

"Greenbox stüdyoları kurduk"

Karasar, "Buralarda greenbox stüdyoları kurduk. Canlı derslerin yanı sıra 1000 civarında uzaktan eğitim dersi ürettik. Bu içeriklerin dünyanın sayılı üniversitelerinin de yaptığı gibi açık kaynak olarak üniversitenin web sitesinde yerini alacak" şeklinde konuştu.