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Yeni Meclis Başkanı İsmail Kahraman kimdir?

REFAHYOL koalisyonunda Kültür Bakanlığı yapan Kahraman, AK Parti'nin isim babası olarak biliniyor

22 Kasım 2015 20:32

TBMM Başkanlık seçimlerinin 3. turunda AKP'nin adayı İsmail Kahraman, yeni Meclis Başkanı oldu. AKP'den çıkan 6. meclis başkanı olan 'AK Parti' adının yaratıcısı olarak biliniyor. 28 Şubat sürecinde istifaya zorlanan REFAHYOL koalisyonunda Kültür Bakanlığı yapan Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu ile Mütevelli Heyeti Başkanı. 

Kahraman’ın kurucuları arasında yer aldığı Birlik Vakfı’nın hazırladığı Anayasa önerisinde “Yürütme yetkisi halk tarafından seçilen Devlet Başkanına aittir. Devlet Başkanı yürütme organını tek başına temsil eder” ve “Devlet Başkanı yetkilerini kullanırken sorumsuzdur” maddeleri yer alıyordu.

 

AK Parti'nin isim babası

 

İsmail Kahraman, AKP'nin kuruluşunu anlatırken, partinin ismini kendisinin önerdiğini belirterek şunları söylemişti:

"Tayyip Bey'e 'Bak, Adalet ve Kalkınma güzel bir isim. Bir kuş iki kanatla uçar. Bunu koyalım' dedim. Tayyip Bey'in aklında bir başka isim vardı, teklif edilmişti: YAP, Yeniden Atılım Partisi. Bana 'YAP diye aksiyon var, yeniden atılım çıkışı var' demişti. Bakın, ak, beyazlık, aklık var diye yanıt vermiştim. Neticede AK Parti ismi bana aittir..."

 

Eski MTTB Başkanı

 

İsmail Kahraman, 1940 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Talebe Cemiyeti Başkanlığı, Türkiye'de muhafazakâr/milliyetçi geleneğin önde gelen kurumlarından Milli Türk Talebe Birliği'nin Genel Başkanlığı, Birlik Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti başkanlıkları, özel sektörde idare meclisi başkanlıkları, Çalışma Bakanlığı Müşavirliği, XX. ve XXI. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile REFAHYOL Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı yaptı. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı olan Kahraman 1 Kasım Kasım seçimlerinde AKP'nin İstanbul 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu ve parlamentoya girdi.
Evli olan Kahraman dört çocuk babası.
 

 

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