Yeni kadının imajı: Altın Kızlar 2.0

Angela Merkel, Anna Wintour, Brigitte Macron...Hepsi kadın, 60'ın üzerinde ve yepyeni bir kadın imajının öncüleri. Ancak bu jenerasyonu zorlayıcı unsurları da haifife almamalı.

Brigitte Macron, eşi Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yaşça daha büyük. Yaş farkı az da sayılmaz: Tamı tamına 24 yıl. Ancak bu yaş farkı ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania arasındaki yaş farkından sadece bir yaş fazla. Buna rağmen seçim süreci boyunca Trump çiftinin bu özelliği Amerikan komuoyunu, Fransız kamuoyunun Macron'ların yaş farkı konusu kadar ilgilendirmedi.

Google arama motorunda Trump'ın göreve geldiği Ocak ayında yeni Başkan ve eşinin yaş farkı konusunda yapılan aramalar, geçen hafta Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra eşiyle arasındaki yaş farkını öğrenmek için yapılan aramaların yarısı kadardı.

64 yaşındaki Brigitte Macron ise seçim kampanyaları sırasında yaş farkının konu edilmesine şakacı bir uslübla yanıt vermiş, "Eşimi seçmek için tam zamanı. Düşünsenize beş yıl sonra nasıl görünürüm?"

Bilim insanları: 'Yaşlılık tanımı' yeniden yapılmalı

Toplumda kadın ve erkeklerin yaşlılık algısında farklılıkların bulunduğu yeni bir haber değil. Ancak günümüzde yaşı ilerlemiş kadınların toplumdaki imajı değişti denebilir. Eskiden 60 yaşındakiler "yaşlı" addedilirken, günümüzde bu kuşak "dinç" sınıfına giriyor. Bu aynı zamanda ortalama yaşam süresi uzarken, doğum oranlarının gerilediği gelişmiş ülkelerdeki yaşlanan toplumun da bir sonucu. Almanya'da da durum farklı değil.

Bu gerçekten hareketle Viyana'daki Uluslararası Uyugulamalı Sistem Analizi Enstitüsü'nün (IIASA) uzmanları, insanların yaşının hayatta oldukları yıllar yerine ortalama yaşam süresi baz alınarak değerlendirilmesi önerisini getirdi. Uzmanlar günümüzde 60 yaşın, ileri yaş kabul edilemeyeceğini, artık 70 yaşın eskinin 50 yaşı şeklinde algılandığını belirtiyor.

"Deneyimli tüketici"

Satış sektörü pazarlama uzmanları da "olgun yaş" trendini fırsata çevirmiş durumda. Uzmanlar bu kategorideki tüketicileri "en iyi yaş", "altın kuşak", "olgun tüketici" tanımlamalarıyla sınıflandırarak, bunun büyümekte olan bir pazar olduğu görüşünde birleşiyor.

Özellikle yaşam biçimi ve eğlenceye yönelik sektörler bu demografik değişime çoktan ayak uydurmuş durumda. Alman Gruner+Jahr yayınevi bir süre önce "3. yaşam evresinde kadınlar" adını taşıyan modern bir dergi çıkardı. Dergide eskilerinden alışık olduğumuz, ileri yaş hastalıklarıyla mücadele yöntemleriyle sosyeti dedikoduları da bulunmuyor.

Moda sektörü ise 60 yaş üzerindeki kadınları artık Conde Nast Yayınevi Genel Müdürü Anna Wintour, stil ikonları Vivienne Westwood ve Irıs Apfel ile besliyor. ABD'li blog "Advanced Style" da ileri yaştaki kadınların artık moda konusunda da emekliye ayrılmak istememesine yönelik.

İleri yaş şakacı olmaya engel değil

Eğlence sektörü de "yeni yaşlı akımına" ayak uyduruyor. Netflix'te izlenme rekorları kıran "Grace ve Frankie" dizisinde Jane Fonda "tipik yaşlılığı" kabullenmeyen 70 yaşında emekli bir kadın karekteri canlandırıyor.

79 yaşındaki Fonda Washington Post'a verdiği mülakatta, "Bu diziyle yaşamının üçüncü everesinde olan kişilerin de dinç, cinsel anlamda aktif ve komik olabileceğini göstermek istedik" demişti.

Diğer aşırı uç: Fakir ve işsiz

Ancak ileri yaş özellikle kadınlar için sorunları da beraberinde getirmiyor değil. Özellikle ileri yaştaki kadınlar çalışma hayatında ayrımcılığa maruz kalıyor. Örneğin Alman hükümetinin 2012 yılında ayrımcılıkla mücadele konusunda yaptırdığı bir inceleme raporunda 55 - 64 yaş arası kadınların yarısının dahi sigortalı bir işte çalışmadığı bilgisi yer aldı.

© Deutsche Welle Türkçe

Maximilane Koschyk