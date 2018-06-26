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Yeni havalimanına lüks "follow me" araçları

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’DA yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçaklara lüks follow me (takım ve denetim)  araçları hizmet verecek

26 Haziran 2018 19:27

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’DA yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçaklara lüks follow me (takım ve denetim)  araçları hizmet verecek.

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda dünyanın en çok satan hibrit spor otomobillerinden biri olan BMW İ8 tipi modellerin de aralarında olduğu bu araçlar uçaklara eşlik edecek. Aracın Türkiye\'de satış fiyatı yaklaşık 2 milyon TLden başlıyor. Havalimanı apronlarında görev yapan sarı renkteki özel donanımlı follow me (takım ve denetim) araçları pist-apron-taksi sahalarında uçaklara ve araçlara yönlendirme amaçlı hizmet veriyor.

(FOTOĞRAF)

 

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