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Yeni Fiesta'ya, Ford Metinler'de tanıtım

KAYSERİ, (DHA)- FORD Yeni Fiesta modeli, Kayseri'de Metinler'de yapılan muhteşem gösteriyle tanıtıldı

28 Kasım 2017 15:01

KAYSERİ, (DHA)- FORD Yeni Fiesta modeli, Kayseri\'de Metinler\'de yapılan muhteşem gösteriyle tanıtıldı.
FORD Metinler Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu, Fiesta\'nın yeni modelinin lasmanı nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, \"Ford ailesinin Fiesta modeli yeni yüzüyle otomotiv alıcılarına sunuldu\'\' dedi.
Lasmana ünlü Dj  Elize ve keman sanatçısı Elif Cantürk de katıldı. Fiesta\'nn yeni modelinin tanıtım lasmanı gün boyu sürdü. Yeni model Fiesta\'nın üzerindeki örtü, sisler ve fişekler arasında Ford Metinler personeli ve davetlilerin alkışları arasında açıldı.

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