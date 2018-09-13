Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor:1-0

Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA)

STAT: 12 Haziran

HAKEMLER: Eren Gökmen (xxx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xxx), Özgür Akıncı (xxx)

YENİ AMASYASPOR: Ramazan (xxx), Uğur (xxx), Aslan (xxx), İmam (xx), Erdinç (xx) (Dk. 80 Çetiner Tuncer) (xx), Resul (xx) Ünal (xx), (Dk. 75 Enis Gül),(xx) Selim (xxx) Sani (xxx) Camara (xxx) Vedat (xxx)

ÇORUM BELEDİYESPOR: Doğukan (xx), Kerem (xxx), ( Dk. 87 Emrah Kaya) (xx), Fatih (xx), (Dk. 82 Kıvanç Kaya) (xx), Emre (xx), Samet (xxx), Hacı Ömer (xx), Ferdi (xxx), Mikail (xx), Kemal (xx), Nizamettin (xxx), Fahri Eren (xx)

GOLLER: Dk. 7 Selim Dağ (Yeni Amasyaspor),

SARI KARTLAR: DK. 57 İmam Almas, Dk. 65 Aslan Gök, 90+4 Sani (Yeni Amasyaspor) Dk. 44 Fatih Ergen, Dk. 68 Doğukan Özçimen, (Çorum Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 2’nci tur karşılaşmasında Yeni Amasyaspor, Çorum Belediyespor\'u 1-0 mağlup ederek kupada 3’üncü tura yükseldi.

3’üncü dakikada Yeni Amasyaspor’dan Vedat’ın sol kanattan taşıdığı ve ceza sahası ortaladığı topu rakip savunma uzaklaştırdı.

5’inci dakikada Yeni Amasyaspor’da Sani’nin ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Selim’in vuruşu üsten auta çıktı.

7’nci dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Amasyaspor atağında ceza sahasına ortalanan topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Selim Dağ takımını 1-0 öne geçirdi.

9’uncu dakikada orta alandan gelişen Çorum Belediyespor atağından ceza sahası dışından vurulan şut ev sahibi takımın savunmasına çarparak kornere çıktı.

29’uncu dakikada ev sahibi takımdan Selim’in ceza sahası dışından şutu soldan auta çıktı. 37’nci dakikada Yeni Amasyaspor’un kullandığı serbest vuruşta Ünal’ın ceza sahasına ortaladığı topa kimse dokunamadı. Ev sahibi ekip bu pozisyonda mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

47’nci dakikada ev sahibi ekipten Sani’nin orta alanda kazandığı rakip savunmayı çalımlayarak ceza sahası dışından çektiği şutu rakip kaleci Doğukan güçlükle kontrol etti.

89’uncu dakikada Yeni Amasyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Uğur’un ceza sahasına ortaladığı topa Vedat’ın vurduğu kafa vuruşunu rakip kaleci kurtardı.

Karşılaşma Yeni Amasyaspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI