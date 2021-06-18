Yeni Akit yazarı Alpay: Cinayet cinayettir, bazısını kınamamak olur mu?

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin olarak, "Cinayet cinayettir, bazısını kınamamak olur mu?" düşüncesini dile getirdi. Alpay, parti liderleri ve siyasetçilerin saldırıyı kınadıklarını hatırlatırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin henüz açıklama yapmadığına dikkat çekti.

Alpay yazısında, "Cinayet ve saldırıya gösterilen ilk tepkilerden biri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geliyordu. Çelik, İzmir’deki saldırı ve cinayeti ısrarla provokasyon olarak tanımlıyor ve lanetliyordu. AK Parti Sözcüsü Çelik’in huzur ve güvenliği bozma, terörle mücadeleye gölge düşürme ve kamu düzenini bozmaya matuf hiçbir provokatif saldırıya fırsat verilmeyeceği, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılacağı vurguları önemliyi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da provokasyon olarak niteliyordu saldırıyı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırı ve cinayeti lanetlerken “kimse provokasyondan medet ummasın” cümleleriyle Türkiye’nin siyasi suikastlarla rehin alınan geçmişine atıf yapıyordu. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi parti liderleri saldırıyı lanetleyen ve bir an önce aydınlatılması yönünde çağrılar yaptığı saatlerde henüz Devlet Bahçeli’den bir kınama mesajı yansımamıştı ajanslara. Yine Sedat Peker videoları üzerinden kamuoyunda yargının devreye girmediği yönündeki eleştirilere karşı epey zaman sessiz kalan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu kez lanetle kınadığı saldırıyı provokasyon kategorisinde değerlendirip “hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır” şeklinde gayet net ve kararlı bir mesaj yayınladı." ifadesini kullandı.