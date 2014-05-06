Yeni Akit'ten feminist kadınlara nefret söylemi

Yeni Akit gazetesinin medya sayfasında, Milliyet gazetesinin dünkü (5 Mayıs 2014) nüshasında yayımlanan “Erkekler gizli feministmiş” haberi yorumlanırken feminist kadınlara karşı nefret söylemi kullanıldı. Haberde, “Kadına değer veren değil, kadına hak ettiği yeri veren de değil, kadınlaşan / kadınsılaşan erkekler olmasa feminist karılar bu kadar azmazdı” denildi.

“Akit arşiv” adlı sayfada Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında söyledikleri de yer aldı. Akit, Görmez'in “Gençler özel yaşamlarına müdahale edilmesini istemiyor. Saçına, sakalına, küpesine, dövmesine kimse karışsın istemiyor ve aslında bunlarla da uğraşmak gerekmiyor” sözlerini Hakan'ın takdir etmesini sert bir dille eleştirdi.

Ahmet Hakan’ın “Hürriyet’in hergelesi” olarak nitelendirildiği haberde, “Allah Resûlü’nün Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyi nehyetmesini görmezden gelmek, 'Harika, şahane, muazzam ve süper' olarak yorumlanıyorsa Başkan Görmez, açıklamalarını bir kez daha gözden geçirmeli” denildi.

Yeni Akit gazetesinin bugünkü (6 Mayıs 2014) nüshasında yayımlanan, “Kadına değer veren değil, kadına hak ettiği yeri veren de değil, kadınlaşan / kadınsılaşan erkekler olmasa feminist karılar bu kadar azmazdı” ifadelerine yer verilen haber şöyle:

‘Feminist karılar bu kadar azmazdı’

Daha önce çeşitli vesilelerle bu sayfada dile getirdiğimiz “Feminist erkekler” gerçeği bu kez, Amerika’da bir araştırma ile tescillenmiş. Kadına değer veren değil, kadına hak ettiği yeri veren de değil, kadınlaşan / kadınsılaşan erkekler olmasa feminist karılar bu kadar azmazdı. Bu feministler arasında aynen Amerikası’nda Avrupa’sında olduğu gibi bizim buralarda da kadın olsun erkek olsun dincisi de var kincisi de.

Yeni Akit’te yer alan, Ahmet Hakan için “Hürriyet’in Hergelesi” ifadesinin kullanıldığı haber şöyle:

Allah Resûlü’nün Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyi nehyetmesini görmezden gelmek, “Harika, şahane, muazzam ve süper”2 olarak yorumlanıyorsa Başkan Görmez, açıklamalarını bir kez daha gözden geçirmeli

Hürriyet’in Hergelesi, “Diyanet İşleri Başkanı’nas övgü” diye başlık atıp yazıyor ya, o sebepten; eğer bu ve bunun gibiler “ne de harika bir açıklama” diyerek alkışlıyorsa o açıklamada bir sakatlık mutlaka vardır.

Ahmet Hakan ne demişti?

Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesinin dünkü (5 Mayıs 2014) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyleydi:

Diyanet İşleri Başkanı'nı çok yerdim.

Onun partizanlığını, dini siyasetin emrine vermesini, güncel siyasal konularda tam da hükümetin istediği türden yaklaşımlar içinde olmasını falan.

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Ancak şiarımız...

“Her durumda yerme” ya da “her durumda övme” değildir.

Nasıl ki yerilmeye değer durumlarda cevval oluyorsak, övülmeye değer durumlarda da cevval olabilmeliyiz.

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İşte bakın:

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ne de harika bir açıklama yapmış.

Demiş ki:

“Gençler özel yaşamlarına müdahale edilmesini istemiyor. Saçına, sakalına, küpesine, dövmesine kimse karışsın istemiyor ve aslında bunlarla da uğraşmak gerekmiyor.”

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Bununla da yetinmemiş.

Demiş ki:

“Bugünkü gençlik, bir nesil öncesinin dünyasını kendisi için dar görüyor ve kabul edilemez buluyor. Bunu dikkate alarak yeni bir dil ve üslup üzerinde çalışmak durumundayız.”

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Devleti yöneten hükümet adamlarının bile anlamadıkları, anlayamadıkları ve işin kötüsü anlamak istemedikleri bir konuyu Diyanet İşleri Başkanı'nın bu kadar net ve berrak bir şekilde anlaması karşısında...

“Harika... Şahane... Muazzam... Süper...” demeyeceğiz de ne diyeceğiz?