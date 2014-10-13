Yemen'de yeni hükümet kuruluyor



Yemen'de ayrılıkçı Husilerle üç hafta önce imzalanan barış anlaşması, ülkede yeni bir hükümetin kurulmasının yolunu açtı.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Yemen’in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki temsilcisi Halid Mahfuz Baha'yı başbakan olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Hadi, Sünnilerin çoğunlukta olduğu Hadramud kentinden olan Baha’ya hükümeti kurması için pazartesi günü tam yetki verdi.

Şii mezhebinden olan Husilerin ayaklanmaları nedeniyle iç savaşın eşiğine sürüklenen Yemen'de Sünni ağırlıklı hükümet çalışamaz duruma gelmişti.

Başkent Sana'yı ele geçiren Husiler, hükümet birimlerinin işlemesine engel olmuştu.

Başbakan’ın istifası

Önceki Başbakan Muhammed Basendva, yaşanan gelişmeler sonrası istifa etmek zorunda kalmıştı.

BM öncülüğünde başlatılan müzakereler sonucunda ateşkes ilan edilerek, ülkede her iki kesimin de temsil edildiği bir hükümetin kurulması kararlaştırılmıştı.

Anlaşma gereği Husi milislerinin de başkent Sana'dan çekilmesi gerekiyordu. Ancak söz konusu milisler henüz başkenti terk etmediler.

Şii Husiler, Sünni egemenliğindeki Yemen'de daha fazla söz hakkı ve politik katılım talep ediyor.