Yemek kartlarında yeni düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, lokanta sahiplerinin tepkilerine neden olan yemek kartlarına ilişkin komisyon oranlarını yeniden belirlediğini duyurdu. Yönetmeliğe eklenen 12/A maddesine göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6’yı geçemeyecek.

Perakende işletmelerden; sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek.

Ay sonu ve yıl sonu itibarıyla yemek kartlarında kalan bakiye, herhangi bir şart aranmadan devredecek. Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar ile işverenler veya perakende işletmeler arasında düzenlenen sözleşmelerin, yönetmeliğe aykırı hükümleri 6 ay içinde uyumlu hale getirilecek.

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların, anlaşmalı perakende işletmelere yapacakları ödeme, fatura tarihinden itibaren 30 günü aşamayacak.