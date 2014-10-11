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Dünya
Deutsche Welle

Yayıncılığın geleceği ele alındı

Çarşamba günü başlayan Frankfurt Kitap Fuarı'nda dünyanın çeşitli ülkelerinden yayıncılar, dijital çağda sektörün geleceği ve sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

11 Ekim 2014 15:19


Alman kitap piyasasında son aylarda olumlu bir tablo öne çıkıyor. Online kitap satışlarının olumsuz etkilediği kitapçıların yüzü yine gülmeye başladı. Özellikle Amazon gibi internet devlerinin çalışma koşullarının tartışılmaya açılması da yıllardır krizde olan yayıncılık sektörü için olumlu gidişatta etkili oldu. Fakat daha önceki yıllara göre yayıncıların ciro oranları artsa da sektörün çağa uyması için dijital üretim ve genişleme alternatiflerinin geliştirilmesi gerekiyor.

Güncel konular tartışılıyor

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan güncel krizler kitap fuarına daha politik bir karakter kazandırmış. Bu nedenle fuarda sadece yazarların girebildiği oturumlarda farklı görüşler paylaşılarak politik sorunlar üzerinde de tartışılabiliyor. Ama bu, ziyaretçilerin yazarları göremeyeceği anlamına gelmiyor. Fuar kapsamında düzenlenen dört binden fazla etkinliğe katılan yazarlar aynı zamanda yayıncılarının stantlarında da boy gösteriyor.

İnternetten ücretsiz eğitim imkânları, metropollerde özgürlük, demokratikleşme süreci ya da geçmişteki adaletsizlikler gibi konular da fuarda sıklıkla ele alınıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, fuarın açılış konuşmasında, telif haklarının dijital pazar için küresel olarak tanımlanmasını talep ederken yeni bir uluslararası hukuk ağına ihtiyaç olduğuna değindi.

Bu senenin misafir ülkesi Finlandiya'dan uluslararası üne sahip yazar Sofi Oksanen ise konuşmasında ülkesinin “Finlandiyalaşma” olarak bilinen ve İkinci Dünya Savaşı'nın ardından başlayan Rusya sempatizanlığını eleştirdi.

Finlandiya'dan öğrenmek

Fuarda okul eğitimi konusunda dünya öncüsü olan Finlandiya’nın eğitim tecrübelerinden de faydalanılabileceği düşünülüyor. Öyle ki sergiledikleri sunumlar ve yaratıcı promosyonlarla ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyorlar.

Yaklaşık üç yüz bin kişinin ziyaret etmesi beklenen kitap fuarının kapanış töreni pazar akşamı St. Paul Kilisesi'nde yapılacak. Kapanışta Alman Kitap Yayıncıları Derneği Barış Ödülü de bu yıl dijital hümanizmin sözcüsü olarak bilinen John Lanier'e takdim edilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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