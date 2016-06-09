Yaşar Kemal'in 'Deniz Küstü'sü dünya prömiyeri yapacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Yaşar Kemal’in 1978 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 'Deniz Küstü' müzik tiyatrosunun dünya prömiyeri 11 Haziran’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapılacak.

Yaşar Kemal'in 1978 tarihli romanından uyarlanan ve İstanbul'a, İstanbul'un denizlerine, yunuslarına, deniz yaşamına bir övgü niteliği taşıyan 'Deniz Küstü', Balıkçı Selim gibi idealistler ile sırf kendi ceplerini doldurmak uğruna, deniz yaşamını olduğu gibi insanların da yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını yok eden diğerlerinin hayatları kesiştiğinde olacakları lirik ve dramatik bir bakışla irdeliyor.

Yaşar Kemal'in öngörülü, çevreci romanını ele alan bu güçlü müzik tiyatrosunun bestecisi Michael Ellison, 2012'de İstanbul Müzik Festivali ve Rotterdam Operadagen ortak siparişi üzerine bestelediği "Söyle Ben Senim - Mevlana"daki gibi yine geleneksel çalgıları çoksesli müziğin içine işleyerek, eserin Boğaz'a özgü eşsiz ses dünyasını yaratıyor. İstanbul'un manzaraları ile karakterlerinin hayallerini anlatırken, kâh bir tekneye kâh şehir labirentine dönüşen sahnenin fonundaki video skenografiyle, Beyoğlu ve Kadıköy'ün karanlık köşeleri de fantastik deniz manzaralarına, hayal dünyalarına dönüşüyor.

'Deniz Küstü'de lirizm ile idealizm, en temel insani özlemler ve insanın denizleri ve karaları paylaştığı diğer canlılara duyduğu sevgi ile daha karanlık gerçekler arasında dramatik, zaman zaman gerçeküstü bir etkileşim söz konusu.

American Record Guide'ın "ustaca, kuvvetli ve sürükleyici" olarak nitelendirdiği Ellison'ın müziği, barındırdığı renk zenginliği, kontrastları, değişken ritmik dili ile bu etkileşimi açığa vuruyor.

Modern kültürümüzün yapı taşlarından Yaşar Kemal'in 'Deniz Küstü' romanının, Michael Ellison'un müzikleri, metin ve rejide Simon Jones, koreografide Zeynep Tanbay ve video skenografisinde NohLab işbirliğiyle sahneye taşınacağı bu dünya prömiyeri, matine ve suare olmak üzere iki seansta izleyicilerle buluşarak festival seyircilerine nadiren tanıklık edebilecekleri müzikal ve görsel bir deneyim yaşatacak.

'Deniz Küstü' müzik tiyatrosunun bilet fiyatları şöyle:

1. Kademe 90 TL, 2. Kademe 70 TL, 3. Kademe 50 TL, Öğrenci 35 TL, Loca 120 TL