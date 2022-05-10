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Yasak Elma son bölüm özeti

141. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar

10 Mayıs 2022 11:54

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin 141. bölümü ekrana geldi. Dizinin son bölümü, Yasak Elma son bölüm, Yasak Elma 141. bölüm full izle, şeklinde sıkça aratıldı.

Yasak Elma dizisinin 141. bölüm özeti

Ekin’in gelmesi Doğan üstünde şok etkisi yaratırken, Ekin’i kimin kurtardığı büyük bir şaibedir. Doğan ona ihanet eden kişiyi affetmezken; Çağatay, Doğan’ın gerçek yüzünü Yıldız’a göstermek ister.

Son bölümde neler yaşandı?

Kumru ve Ekin evlendi, üstüne Yıldız, Doğan’ın katil olduğunu öğrendi. Yasak Elma dizisinin 141. bölümünde, büyük sürpriz merak ediliyordu.

Fido karakteri dikkat çekti. Ender'in yeni patronla birlikte olup olmadığı merak konusu oldu. Ender'in şüpheleri yine başladı ve Ekin ile görüştü. Yıldız, Handan hakkındaki olumsuz düşüncelerini annesi ile paylaştı.

Yasak Elma 141. bölüm

Yasak Elma 141. bölüm tek parça izle

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