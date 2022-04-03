Yasak Elma dizisine sürpriz konuk

Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisine Cansel Elçin konuk oluyor.

“Yasak Elma” dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Medyapım imzalı dizinin kadrosuna son olarak Handan rolüyle Şebnem Dönmez katılmış, Handan’ın beş parasız kaldıktan sonra kızı Kumru ve eski eşi Doğan’ın hayatına girmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

TV100'de yer alan habere göre; son olarak Alper Çağlar’ın imza attığı Börü dizisindeki performansıyla hayranlık uyandıran Cansel Elçin 2 bölüm “Yasak Elma”ya konuk oluyor.