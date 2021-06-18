YAŞ kararıyla emekli edilmişti: Tuğamiral Aydın Eken yaşamına son verdi

Gölcük Tersanesi Komutanlığı görevindeyken Temmuz 2020'deki Yüksek Askeri Şura(YAŞ) kararıyla emekliliğe sevk edilen Tuğamiral Aydın Eken, evinde ölü bulundu. Eken'in intihar ettiği belirtildi. Eken hakkında herhangi bir soruşturma olup olmadığı bilinmiyor.

DHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan emekli Tuğamiral Aydın Eken, öğle saatlerinde, evinde, başına dayadığı tabancasını ateşledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaklaşık 8 ay önce YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Eken’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın Eken’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Eken’in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Eken'in ölüm haberi sonrası Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Değerli meslektaşım, Bahriye’nin mümtaz mühendislerinden (E) Amiral Aydın EKEN’nin vefatını çok büyük teessür ile öğrendim. Üzüntüm çok büyük, donanmaya ve gemi inşa sanayimize emsalsiz katkıları olan Amiralimizin hatırası önünde tazimle eğiliyorum. Sevenlerine ve ailesine taziyelerimi iletiyorum. Ruhu şad, rotası cennet olsun."

Tuğamiral Aydın Eken, geçtiğimiz yıl AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararla Gölcük Tersane Komutanlığı görevinden emekliye sevk edilmişti.

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