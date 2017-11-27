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Ekonomi

Yarım asırlık 'muz kralı' iflas etti

Tümerdem Tarım, 1970 yılından 2000'e kadar İstanbul’daki yaş sebze meyve halinde en çok satış yapan firmaydı

27 Kasım 2017 17:18

Yaş sebze meyve sektöründe Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olan yarım asırlık Tümerdem Tarım için mahkeme iflas kararı verdi.

Şirketin muz ithalatında yakaladığı işlem hacim nedeni ile İsmet Tümerdem ‘Muz kralı’ olarak anılmaya başlamıştı

 Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Bir süredir mali sıkıntı içinde olan şirket için alınan son kararla birlikte tasfiye süreci de başlatılmış oldu. Aynı zamanda ‘Muz kralı’ olarak da anılan şirket, bir dizi ürünün ithalatı yanı sıra çok sayıda ürünün üretimini yapıyordu.Tümerdem Tarım Ürünleri ve Dış Tic. AŞ. İçin iflas kararı 22 Kasım günü alındı. Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası şirketin dosyası, icra iflas müdürlüğüne gönderildi. Oluşacak iflas idaresi şirketin varlıklarını satarak borçlarını ödeyecek.

Yarım asırlık muz kralı iflas etti

Merhum iş adamı İsmet Tümerdem tarafından 1968 yılında kurulan Tümerdem Tarım, zaman içinde Türkiye’nin en büyük oyuncularından biri konumuna geldi. Tümerdem Tarım, 1970 yılından 2000 yılına kadar İstanbul’daki yaş sebze meyve halinde en çok satış yapan firmaydı.

'Muz kralı' olarak anılıyordu

Şirket yerli üretimin yanı sıra 1990’lı yıllara doğru muz ithalatına yöneldi. Şirketin muz ithalatında yakaladığı işlem hacim nedeni ile İsmet Tümerdem ‘Muz kralı’ olarak anılmaya başlamıştı.

Şirket büyük çaplı ithalatın yanı sıra Antalya Alanya başta olmak üzere, bir çok bölgede doğrudan üretime yöneldi. Bursa’da şeftali ve elma bahçeleri oluşturan şirket, birkaç yıl önce mali sıkıntı yaşamaya başladı.

Son yatırımları sıkıntıya soktu

Yarım asırlık devin yaşadığı sıkıntının gerisinde, yapılan kimi büyük yatırımların yanı sıra muz ithalatı ile ilgili yaşanan bir dizi sorunun yer aldığı kaydediliyor.

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