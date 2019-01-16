Yargıtay'dan Nevin Yıldırım kararı

Yargıtay, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldüren Nevin Yıldırım'a yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldüren Nevin Yıldırım'ı müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme kararının onanması talebinde bulundu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı onarsa Nevin Yıldırım’ın müebbet hapis cezası kesinleşmiş olacak.

Ne olmuştu?

Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı. Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.