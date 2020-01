Yargıtay'dan Isparta'daki uçak kazası davasında karar; Yavuz Çizmeci dahil 6 kişinin hapis cezası onandı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Isparta'da 2007'de yaşanan ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin davada, Atlasjet tarafından uçağın kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen'in 11 yıl 8'er ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer'in 5 yıl 10 ay hapis cezasının onanmasına karar verdi. Daire, dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin'in taksirle öldürme suçundan tali kusurlu oldukları gerekçesiyle beraatlerini bozdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Isparta'da 2007 yılında meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı. Karar duruşmasına, sanıklardan dönemin Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı ile sanık avukatları katıldı. Son sözü sorulan Erdağı ve avukatlar, önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirtti. Ardından, karar okundu. Buna göre, Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Gündoğdu, Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Ersoy, eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı ile diğer sanıklar Faruk Çağınlı, Şahin Tufan, Yavuz Yaşar, Sinan Sevinç, Fevzi Yavuz, Necati Küçük, Reşat Atalay, Hilmi Tülemen'in "taksirle öldürme" suçundan beraatlerine ilişkin hükümlerin onanmasına karar verildi.

57 cana mal olan faciada medya rezaleti mi yaşanıyor?

"Taksirle öldürme" suçundan, Çizmeci, Kızıltan ve Taşdelen'in 11 yıl 8'er ay, Dinçer'in 5 yıl 10 ay hapis cezası ile "görevi kötüye kullanma" suçundan Arıduru ve Erdağı'ya verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezası onandı. Sanıklardan Doğaner ile Erbilgin'in "taksirle öldürme" suçundan beraatlerine ilişkin hüküm ise bu kişilerin tali kusurlu oldukları gerekçesiyle bozuldu. Sanık pilot Vedat Örs'e yalan tanıklık suçundan verilen hapis cezasının ise fazla olduğu gerekçesiyle bozulmasına karar verildi.

Türbetepe'de düşmüştü

İstanbul'dan Isparta'ya gelen Atlasjet Havacılık AŞ yolcularını taşıyan Dünyaya Bakış (World Focus) Hava Taşımacılığı AŞ'ye ait yolcu uçağı, 30 Kasım 2007'de Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Türbetepe mevkisinde düşmüş, kazada 7'si mürettebat 57 kişi hayatını kaybetmişti. Isparta Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ocak 2015'te davayı karara bağlamıştı.

Çizmeci'nin Wikileaks belgelerinde ismi geçiyordu

World Focus Havayollar’nın sahibi ve Türk sivil havacılığının önemli isimlerinden Yavuz Çizmeci'nin 2011 yılında yayımlanan WikiLeaks belgelerinde, İngiltere'nin İran'a Boeing 747 satışına aracılık ettiği iddia edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çizmeci, bu soruşturma kapsamında 50 bin dolar para cezası alırken, ABD, Çizmeci’nin sahip olduğu veya olacağı şirketlerle 20 yıl ülkenin güvenlik denetimine tabi sektörleri, malları ve hizmetlerinde iş, ticaret, danışmanlık ve aracılık faaliyetinde bulunmasını yasaklamıştı.